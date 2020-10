Maya Sansa | chi è | età | altezza | peso | l’infanzia ‘diversa’ | compagno collega | figlia

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La bellissima e talentuosaha investito tutta se stessa per vivere del suo sogno, la recitazione. L’attrice ha realizzato che il mondo dei riflettori avrebbe rappresentato la sua esistenza e, da quel momento in poi, il suo grande impegno le ha permesso di scalare al più presto il successo. Attualmente, infatti, è un volto apprezzatissimo sul piccolo e grande schermo italiano e non solo. L’interprete romana è riuscita a sfondare anche in Francia, dove si è trasferita per motivi di cuore. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro della sua vita: per realizzare le sue aspirazioni,ha incominciato a studiare recitazione a soli 14 anni. Dopo aver conseguito il diploma presso un liceo classico della Capitale, si è trasferita a Londra per frequentare la ...