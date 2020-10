L’Asl Napoli 2: se a Genova avessero fatto come noi ora non ci sarebbero i positivi nel Napoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Se a Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i tre positivi nel Napoli». Ormai il concetto è chiaro, viene riproposto da più parti: le Asl di Napoli hanno “bloccato” il Napoli, e non potevano fare altrimenti. E lo ribadisce Antonio d’Amore, il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, ai microfoni di Radio 24, «Abbiamo una espansione dell’epidemia con un aumento soprattutto a Napoli, siamo i primi in Italia. In base a questo l’Epidemiologia ha agito tenendo conto anche di quanto accaduto con la squadra del Genoa. Quando sono state scritte le regole c’era da ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Se asi fosse agito in maniera diversa forse oggi non cistati i trenel». Ormai il concetto è chiaro, viene riproposto da più parti: le Asl dihanno “bloccato” il, e non potevano fare altrimenti. E lo ribadisce Antonio d’Amore, il Direttore Generale dell’ASL2 Nord, ai microfoni di Radio 24, «Abbiamo una espansione dell’epidemia con un aumento soprattutto a, siamo i primi in Italia. In base a questo l’Epidemiologia ha agito tenendo conto anche di quanto accaduto con la squadra del Genoa. Quando sono state scritte le regole c’era da ...

