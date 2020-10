La modalità scura sbarca su Facebook per Android: primi dettagli ufficiali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa, possiamo finalmente parlare dello sbarco della tanto attesa modalità scura a bordo di Facebook per Android. Ne abbiamo parlato nelle ultime settimane a proposito della versione desktop dell’app, facendo presente tra le altre cose che ad un certo punto sia stato impossibile per alcuni utenti fare un passo indietro. Ebbene, a quanto pare siamo pronti una volta per tutte a fare questo step anche in ambito mobile, a patto che si seguano determinate istruzioni nel caso in cui si voglia testare da subito questo importante upgrade. Come provare la modalità scura su Facebook per Android oggi 5 ottobre Qualora siate vogliosi di provare oggi stesso la modalità scura di cui tutti parlano, dovete tener presente che la suddetta ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa, possiamo finalmente parlare dello sbarco della tanto attesa modalitàa bordo diper. Ne abbiamo parlato nelle ultime settimane a proposito della versione desktop dell’app, facendo presente tra le altre cose che ad un certo punto sia stato impossibile per alcuni utenti fare un passo indietro. Ebbene, a quanto pare siamo pronti una volta per tutte a fare questo step anche in ambito mobile, a patto che si seguano determinate istruzioni nel caso in cui si voglia testare da subito questo importante upgrade. Come provare la modalitàsuperoggi 5 ottobre Qualora siate vogliosi di provare oggi stesso la modalitàdi cui tutti parlano, dovete tener presente che la suddetta ...

