Juventus-Napoli | Matteo Salvini | “Esiste un protocollo | andava giocata | servono certezze”

"Ieri è stata sospesa Juve-Napoli perché il Ministro dello Sport diceva una cosa e il Ministro della Salute ne diceva un'altra. Siamo un Paese normale? Esisteva un regolamento? Esisteva un protocollo? Secondo il protocollo la partita si sarebbe dovuta giocare? Sì, punto. Gli italiani hanno bisogno di certezze". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un intervento a Quarta Repubblica su Rete 4 in cui il leader della Lega ha ribadito ancora una volta come il match tra Juventus e Napoli andasse giocato regolarmente, attaccando così il mancato rispetto del protocollo da parte dei partenopei.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - RispoliGiovanni : RT @CucchiRiccardo: #LegaserieA e #Juventus si sono appellate al protocollo in vigore. L'intervento della asl confligge con il protocollo… - minopiccirillo : RT @CucchiRiccardo: #LegaserieA e #Juventus si sono appellate al protocollo in vigore. L'intervento della asl confligge con il protocollo… -