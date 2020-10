Juventus-Napoli, la Figc indaga sul club azzurro e sull’applicazione dei protocolli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivano nuovi aggiornamenti sul caso Napoli. Il club azzurro non si è presentato per la partita del campionato di Serie A contro la Juventus. La decisione è arrivata dopo il parere dell’Asl che ha vietato ogni tipo di trasferimento a causa della positività al Coronavirus di tre persone tra calciatori e membri dello staff. Nel frattempo la Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta sulla corretta applicazione da parte del club azzurro dei protocolli sanitari stabiliti dal Cts. Il capo dell’ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. Lo apprende l’ANSA da fonti calcistiche.L'articolo Juventus-Napoli, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivano nuovi aggiornamenti sul caso. Ilnon si è presentato per la partita del campionato di Serie A contro la. La decisione è arrivata dopo il parere dell’Asl che ha vietato ogni tipo di trasferimento a causa della positività al Coronavirus di tre persone tra calciatori e membri dello staff. Nel frattempo la Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta sulla corretta applicazione da parte deldeisanitari stabiliti dal Cts. Il capo dell’ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il. Lo apprende l’ANSA da fonti calcistiche.L'articolo, la ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus-Napoli, oggi vertice calcio-Governo, protocollo da rivedere, l'eventuale recupero del match il 13 ge… - marioalbanese1 : RT @MarioMartinell7: Faccio una previsione: oggi uscirà un comunicato del #Napoli o un’intervista di #ADL o comunque una risposta ufficiale… -