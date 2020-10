Juve-Napoli:de Magistris,decisione Asl autonoma?Lascio a voi (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 05 OTT - "La Asl Napoli 2 ha imposto al Napoli di non partire, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale. Poi è chiaro che ci sono le dietrologie: ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, -, 05 OTT - "La Asl2 ha imposto aldi non partire, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale. Poi è chiaro che ci sono le dietrologie: ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - Deianir17128382 : RT @pistoligno_gol: Verona-Roma:la #Roma sbaglia violando le regole. 3a0 a tavolino,tutti accettano serenamente e voltano pagina Juve-Napol… - ste_solla10 : RT @LePortinaie: Comunque l'odio verso la Juve vi annebbia la mente, ieri Agnelli non ha sbagliato neanche mezza parola, e la gestione dell… -