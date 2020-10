GfVip, Patrizia De Blanck insulta Tommaso Zorzi: la contessa verrà squalificata? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuova squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip? Questa volta a rischiare l’espulsione è Patrizia De Blanck, che ha utilizzato un termine omofobo. Mentre faceva colazione, parlando con altri concorrenti, ha dett: “Del gay, del fr*cio…”. Tommaso Zorzi che era poco distante ha chiesto se davvero avesse detto quella parola. Lei ha fatto finta di nulla, ma un altro coinquilino gli ha dato conferma. L’influencer si è allontanato piuttosto amareggiato sussurrando: “Quella parola non si dice…”. Intanto, il video con la frase incriminata, pronunciata dalla contessa, è divenuto virale sui social e molti utenti chiedono che venga eliminata come accaduto a Denis Dosio e Fausto Leali. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuova squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip? Questa volta a rischiare l’espulsione èDe, che ha utilizzato un termine omofobo. Mentre faceva colazione, parlando con altri concorrenti, ha dett: “Del gay, del fr*cio…”.che era poco distante ha chiesto se davvero avesse detto quella parola. Lei ha fatto finta di nulla, ma un altro coinquilino gli ha dato conferma. L’influencer si è allontanato piuttosto amareggiato sussurrando: “Quella parola non si dice…”. Intanto, il video con la frase incriminata, pronunciata dalla, è divenuto virale sui social e molti utenti chiedono che venga eliminata come accaduto a Denis Dosio e Fausto Leali.

GrandeFratello : Patrizia, restituiscici tutto il cibo che hai nascosto in camera tua! #GFVIP - SmaellyC : RT @giorgiaclx: Quello che non sentite in quest'immagine è un trattore chiamato Patrizia #GFVIP - kisskissggirl : puntata di oggi: -riassunto di questi giorni -vicenda Adua e Massimiliano (e Tommaos per la storia della sorella)… - nettuno___ : RT @RosWinchester: Tra aresgate, Tommaso vs Adua, la f word di Patrizia, Myriam vs Enock, Massimiliano vs Guenda, il sogno erotico, Dayane-… - ladycapuleti : RT @RosWinchester: Tra aresgate, Tommaso vs Adua, la f word di Patrizia, Myriam vs Enock, Massimiliano vs Guenda, il sogno erotico, Dayane-… -