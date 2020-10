Fusione SIA-Nexi, nasce colosso dei pagamenti digitali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Via libera dal Cda di Cassa Depositi e Prestiti alla Fusione della controllata SIA in Nexi. nascerà così il più grande operatore di pagamenti in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite. Un operatore presente in 4 continenti e 50 Paesi e ricavi aggregati pro-forma per oltre 1,8 miliardi di euro. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Via libera dal Cda di Cassa Depositi e Prestiti alladella controllata SIA inrà così il più grande operatore diin Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite. Un operatore presente in 4 continenti e 50 Paesi e ricavi aggregati pro-forma per oltre 1,8 miliardi di euro. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

GiuseppeConteIT : È stato compiuto un nuovo passo per accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese. Con la fusione tra… - gualtierieurope : Con la fusione tra #SIA e #Nexi, sotto la regia del @GruppoCDP come azionista stabile, si uniscono due realtà itali… - GruppoCDP : Per l'AD #FabrizioPalermo 'la fusione #SIA #Nexi darà una spinta decisiva alla #digitalizzazione dell'Italia, alla… - CavalliniManola : RT @GiuseppeConteIT: È stato compiuto un nuovo passo per accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese. Con la fusione tra Si… - Ape_Saru : RT @GiuseppeConteIT: È stato compiuto un nuovo passo per accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese. Con la fusione tra Si… -