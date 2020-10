Fiuto | cattiveria ed esperienza | il Benevento beffa anche i numeri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Con un paio di cuffioni e una postazione da gamer il giovane Hickey risponderebbe perfettamente al profilo del teenager moderno. Tanti suoi coetanei ieri pomeriggio si stavano battendo online fregandosene del campionato, lui provava a fare lo stesso nel mondo reale. Diciottenne dai lineamenti delicati e dal passo svelto, il terzino sinistro scozzese ha gustato una prestazione da sette in pagella toccando il cielo con un dito. Poi è franato rovinosamente a terra quando Lapadula lo ha legalmente sovrastato in occasione del gol decisivo tirandolo metaforicamente giù dalle nuvole. Mihajlovic, che alla vigilia aveva detto “ci vogliono le palle per mettere in campo un 2002”, ha capito il momento e con quegli stessi attributi lo ha sostituito per evitare dannosi ...