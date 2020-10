Conor McGregor a La Spezia: 'Si è allenato con noi, tra Pacquiao e...' (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Arriva uno in palestra e fa: 'C'è Conor McGregor che vorrebbe affittarla per una settimana'. E io gli dico di no. Già con 'sto Covid ci stiamo riprendendo adesso, siamo una palestra ben curata ma ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Arriva uno in palestra e fa: 'C'che vorrebbe affittarla per una settimana'. E io gli dico di no. Già con 'sto Covid ci stiamo riprendendo adesso, siamo una palestra ben curata ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Conor McGregor “Prima un no, poi pugni e consigli su Pacquiao”. Così Conor McGregor si è allenato a La Spezia La Gazzetta dello Sport "McGregor? No, la palestra è piena. Poi mio figlio mi ha chiesto se ero matto..."

Parla coach Riccardi della Round Zero Gym, che ha avuto ospite il campione. "Sulle prime ho rifiutato per non penalizzare i miei ragazzi. Persona molto alla mano. Perché ha scelto noi? Non ne ho idea.

Dialogo tra un giornalista e un filosofo su Platone, Bruce Lee, McGregor e le Mma

Colloquio con Simone Regazzoni, autore de “La palestra di Platone”: “In gabbia o sul ring avviene un dialogo, si educa una pulsione naturale, lì conosci te stesso. E Khabib-Conor, che splendida traged ...

