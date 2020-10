Chiude cane in auto di notte: denunciata proprietaria (Di lunedì 5 ottobre 2020) CRONACA DI ROMA – Stava portando a spasso il suo cane, intorno alle 23, quando ha visto un cane abbaiare dalla sua cuccia posizionata dentro una macchina chiusa a chiave e con i finestrini completamente alzati. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma. Avendo finito il suo giro, l’agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, e’ risalito a casa ma si e’ affacciato alla finestra per vedere se il proprietario dell’animale fosse tornato. Dopo circa 20 minuti, dal momento che l’auto era ancora parcheggiata li’ sotto, l’uomo e’ sceso nuovamente ed ha chiamato il NUE per segnalare quanto stesse accadendo. Immediatamente e’ arrivata la pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, che, tramite la sala operativa, e’ riuscita a risalire ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) CRONACA DI ROMA – Stava portando a spasso il suo, intorno alle 23, quando ha visto unabbaiare dalla sua cuccia posizionata dentro una macchina chiusa a chiave e con i finestrini completamente alzati. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma. Avendo finito il suo giro, l’agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, e’ risalito a casa ma si e’ affacciato alla finestra per vedere se il proprietario dell’animale fosse tornato. Dopo circa 20 minuti, dal momento che l’era ancora parcheggiata li’ sotto, l’uomo e’ sceso nuovamente ed ha chiamato il NUE per segnalare quanto stesse accadendo. Immediatamente e’ arrivata la pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, che, tramite la sala operativa, e’ riuscita a risalire ...

SimoneBonzanini : @Mysterytrains @XPaoloxLisix @SilviaTeresa14 @MauroCelestini In effetti ad oggi da me si chiude la porta per evitar… - lorenzo6bd : Leggo che certi Tifosi viola stanno già SPARANDO sentenze alla cazzo di cane come se non si fosse preso nessuno e… - _Masticazzi_ : Sto facendo un vocale in cui spiego un eserciZio sulla parabola, mia madre fa rumori fa abbaiare il cane rompe il c… - selenerrre : @MajaDrascek Un cane che si morde la coda ?? chissà come si chiude il giro ahah -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude cane Chiude cane in auto di notte: denunciata proprietaria RomaDailyNews Cane chiuso in auto: poliziotti infrangono finestrino e lo salvano

Denunciata la proprietaria dell’animale Stava portando a spasso il suo ”amico a 4 zampe” – intorno alle 23 – quando ha visto un cane abbaiare dalla sua cuccia posizionata dentro una macchina chiusa a ...

Roma. Cane chiuso in auto per ore, lo nota un agente fuori servizio: per la proprietaria scatta la denuncia

Stava portando a spasso il suo ”amico a 4 zampe”, intorno alle 23.00, quando ha visto un cane abbaiare dalla sua cuccia posizionata dentro una macchina chiusa a chiave e con i finestrini completamente ...

Denunciata la proprietaria dell’animale Stava portando a spasso il suo ”amico a 4 zampe” – intorno alle 23 – quando ha visto un cane abbaiare dalla sua cuccia posizionata dentro una macchina chiusa a ...Stava portando a spasso il suo ”amico a 4 zampe”, intorno alle 23.00, quando ha visto un cane abbaiare dalla sua cuccia posizionata dentro una macchina chiusa a chiave e con i finestrini completamente ...