Alberto Tarallo, quell'ombra su Adua Del Vesco e Gabriel Garko: spuntano dei messaggi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Massimo Giletti ha portato a casa un vero colpaccio da fuoriclasse intervistando Alberto Tarallo. Dopo il polverone sull'AresGate, il produttore cinematografico ha confermato di avere inventato a tavolino la storia d'amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Poi, ha gettato un'ombra anche sull'amicizia tra l'attrice e Gabriel Garko.

