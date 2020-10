VR46 in MotoGP: più che un’ipotesi (Di domenica 4 ottobre 2020) Ipotizzata una grande novità nel circus Dorna, tra qualche anno probabilmente si avvererà uno dei più grandi sogni di Valentino Rossi: portare la VR46 in MotoGP. Il pilota più famoso di sempre sta già tastando il terreno per un’eventuale collaborazione con uno dei principali costruttori della MotoGP. Vedremo presto l’accademia di Tavullia in top class? Luca Marini (sinistra), Franco Morbidelli e Valentino Rossi della VR46 Academy – Photo Credit: VR46 Official Facebook PageDue papabili costruttori Come rivelato dallo stesso Valentino, ci sono già stati dei colloqui con due costruttori che pare abbiano intenzione di appoggiare in pieno il progetto “VR46”; i nomi? Suzuki e Yamaha. L’obiettivo di Rossi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Ipotizzata una grande novità nel circus Dorna, tra qualche anno probabilmente si avvererà uno dei più grandi sogni di Valentino Rossi: portare lain. Il pilota più famoso di sempre sta già tastando il terreno per un’eventuale collaborazione con uno dei principali costruttori della. Vedremo presto l’accademia di Tavullia in top class? Luca Marini (sinistra), Franco Morbidelli e Valentino Rossi dellaAcademy – Photo Credit:Official Facebook PageDue papabili costruttori Come rivelato dallo stesso Valentino, ci sono già stati dei colloqui con due costruttori che pare abbiano intenzione di appoggiare in pieno il progetto “”; i nomi? Suzuki e Yamaha. L’obiettivo di Rossi ...

