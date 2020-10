Terza puntata di Ballando con le stelle – Eliminati e classifica

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 ottobre 2020) Glidelladicon lesono Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, penalizzati dalla giuria che non ha apprezzato, ma anche dal voto social, che quest’anno sostituisce il televoto.dicon le: la sfida per la salvezza La sfida per la salvezza dunque è stata tra le coppie Davoli-Boccafoschi e Antonio Catalani- Tove Villfor, che si sono salvati col 71% delle preferenze, già alla loro seconda esperienza al ballottaggio in questa edizione dicon le. Latecnica finale della serata, composta dal voto dei giurati è stata: 1. Gilles Rocca e Lucrezia ...