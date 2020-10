Spezia | Ricci | «Milan forte ma potevamo fare di più»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteoha commentato la sconfitta subita in casa del: le dichiarazioni del centrocampista delloMatteo, centrocampista dello, ha commentato la sconfitta subita in casa del. PRESTAZIONE – «L’avevamo preparato bene, usciamo con zero punti ma contro una squadracome ile una di quelle che sta facendo più punti in questo momento, credevamo di poterqualcosa in più. Sono arrivati tre gol ma sappiamo che in questo momento ci dobbiamo conoscere, abbiamo un gruppo nuovo, abbiamo vogliamo di migliorarci, di seguire quello che ci dice l’allenatore e dobbiamo lavorare per migliorare». STRADA GIUSTA – «Dobbiamo migliorare in certe ...