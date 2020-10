Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 4 ottobre 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Atalanta*92Sassuolo*73Napoli64Inter65Hellas Verona66Milan67Juventus48Bologna49Roma*410Fiorentina311Spezia312Lazio313Benevento314Genoa315Sampdoria*216Cagliari*117Torino018Parma019Udinese*020Crotone*0*una partita in più Serie A, i recuperi della 1^ giornata Nei tre recuperi della prima giornata Atalanta e Inter raggiungono Napoli, Verona e Milan a punteggio pieno. Prima vittoria per lo Spezia. (Il resoconto completo) Simone InzaghiSerie A, 2^ giornata Primo tentativo di fuga di Milan e Napoli che insieme al Verona sono ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020) LadiA al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco ladiA TIMin. PosSquadraPunti1Atalanta*92Sassuolo*73Napoli64Inter65Hellas Verona66Milan67Juventus48Bologna49Roma*410Fiorentina311Spezia312Lazio313Benevento314Genoa315Sampdoria*216Cagliari*117Torino018Parma019Udinese*020Crotone*0*una partita in piùA, i recuperi della 1^ giornata Nei tre recuperi della prima giornata Atalanta e Inter raggiungono Napoli, Verona e Milan a punteggio pieno. Prima vittoria per lo Spezia. (Il resoconto completo) Simone InzaghiA, 2^ giornata Primo tentativo di fuga di Milan e Napoli che insieme al Verona sono ...

BERGAMO (ITALPRESS) – Spettacolo, tanti gol e gioco a viso aperto. La domenica della Serie A comincia con uno scoppiettante Atalanta-Cagliari, con la Dea che conferma i favori del pronostico e batte ...

Serie B, Pisa-Cremonese: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Pisa-Cremonese, gara valida per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie B: Pisa (4-3-1-2) –.

BERGAMO (ITALPRESS) – Spettacolo, tanti gol e gioco a viso aperto. La domenica della Serie A comincia con uno scoppiettante Atalanta-Cagliari, con la Dea che conferma i favori del pronostico e batte ...