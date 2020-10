Roma, Justin Kluivert al Lipsia. E ritorna El Shaarawy (Di domenica 4 ottobre 2020) La Roma sta per cedere in prestito Justin Kluivert al Lipsia: accordo raggiunto. Con la stessa formula, vicino il ritorno di El Shaarawy Porte girevoli in casa Roma: Justin Kluivert potrebbe lasciare a breve la Capitale e fare posto al ritorno imminente di Stephan El Shaarawy. Due trattative lampo nel penultimo giorno di calciomercato. L’olandese è stato richiesto dal Red Bull Lipsia e la Roma ha aperto ad un prestito da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Un’operazione simile a quella che portò Patrik Schick proprio al club tedesco nella scorsa stagione. Già nella serata odierna potrebbe esserci la partenza per la ... Leggi su zon (Di domenica 4 ottobre 2020) Lasta per cedere in prestitoal: accordo raggiunto. Con la stessa formula, vicino il ritorno di ElPorte girevoli in casapotrebbe lasciare a breve la Capitale e fare posto al ritorno imminente di Stephan El. Due trattative lampo nel penultimo giorno di calciomercato. L’olandese è stato richiesto dal Red Bulle laha aperto ad un prestito da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Un’operazione simile a quella che portò Patrik Schick proprio al club tedesco nella scorsa stagione. Già nella serata odierna potrebbe esserci la partenza per la ...

