Roland Garros | Sinner avanti 2-0 | nel 3° arriva il break di Zverev | 0-1

(Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi è anche il giorno die Sonego. Jannikè in campo contro Alex. Il 19enne altoatesino ha conquistato il primo set 6-3: unnel quarto game per salire 3-1, poiha ...

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - ItaliaTeam_it : MARTI AGLI OTTAVI DEL ROLAND GARROS! ?? Martina #Trevisan rimonta e supera 1-6 7-6 6-3 la greca Maria Sakkari! RT… - Corriere : L’ultima sparata di Djokovic: «Giudici di linea inutili, meglio mettere i robot» - gilbertonvn : RT @ItaliaTeam_it: SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? RT vel… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Martina #Trevisan è la 10^ qualificata a raggiungere i quarti del Roland Garros. Nessuna è mai riuscita a fare meglio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roland Garros

Rafael Nadal approda ai quarti del Roland Garros 2020. Il numero due del seeding non ha alcun problema a sbarazzarsi in tre set 6-1 6-1 6-2 dello statunitense Sebastian Korda nel match valevole per gl ...Martina Trevisan è diventata la 16esima italiana a qualificarsi per i quarti di uno Slam, lei che prima di Parigi non aveva mai vinto nemmeno una partita in un Major. A 26 anni, la fiorentina ha sconf ...