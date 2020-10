Roland Garros 2020 | Sonego eliminato agli ottavi | Schwartzman vince in tre set

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Lorenzoesce di scenadi finale del. Il torinese si arrende a Diego Sebastian, che conquista meritatamente il passaggio del turno in tre set e e due ore effettive di gioco con il punteggio di 6-1 6-3 6-4. Il match, interrotto dalla pioggia dopo i primi tre game, riprende intorno alle 18 con l’argentino dominante e ingiocabile per l’azzurro, il quale fino al terzo set non riesce quasi mai a contrastare il finalista degli ultimi Internazionali BNL d’Italia. Nel terzo parziale c’è un po’ più di partita, ma alla fine èa prevalere. Ai quarti il sudamericano affronterà il vincitore tra Thiem e Gaston.