Retroscena | Di Battista smonta il M5s? Clamoroso in Parlamento | a chi si deve vendere Conte

(Di domenica 4 ottobre 2020) «Scissione» è una parola grossa. Evoca personaggi come Antonio Gramsci e Giuseppe Saragat, presuppone due schieramenti di commilitoni che la Storia ha portato su fronti opposti nella grande battaglia delle idee. Nulla di questo sta accadendo nel movimento Cinque Stelle, dove i personaggi con la statura politica più alta sono il poltronaro Luigi Di Maio e l'amico degli ayatollah Alessandro Di, di grandi idee non c'è ombra (bisognerebbe aver letto qualcosa, per averne) e nemmeno si vedono due eserciti schierati, ma solo panico e paura di perdere cariche ed emolumenti. Decomposizione, più che scissione. Sta venendo giù tutto insieme, il castello di fuffa e rancore costruito negli anni da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Ieri si è staccato uno dei pezzi più importanti. La piattaforma ...