Napoli | tentata rapina e conflitto a fuoco con la polizia | muore un rapinatore 17enne

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Tentata rapina con conflitto a fuoco a Napoli, muore 17enne - Agenzia_Italia : Tentata rapina con conflitto a fuoco a Napoli, muore 17enne - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Tentata rapina con conflitto a fuoco a Napoli, morto 17enne - sulsitodisimone : Tentata rapina con conflitto a fuoco a Napoli, morto 17enne - infoitinterno : Tentata rapina con conflitto a fuoco a Napoli, morto un 17enne -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tentata

(LaPresse) - E' il figlio di 'Genny 'a carogna' il 18enne arrestato per la rapina finita in tragedia di via Duomo a Napoli. Lo si apprende da fonti ... a bordo di un motorino, avrebbe tentato un colpo ...E' morto a 17 anni in un conflitto a fuoco. E' finita in tragedia una tentata rapina a Napoli . Sulla vicenda stanno indagando gli agenti ...