Naike Rivelli | l’attacco a Striscia la Notizia fa tremare il web | cosa è successo?

Leggi su chenews

(Di domenica 4 ottobre 2020)attaccaLa, maha scatenato la rabbia della figlia di Ornella Muti? Su Instagram il video stupisce tutti. Fonte Foto Getty ImmagesContinua la faida tra Barbara D’Urso e la figlia di Ornella Muti,, che già nelle scorse settimane si è detta “Violentata psicologicamente da Mediaset” dopo che, a Pomeriggio 5, sono state mandate in onda le immagini d Patrizia De Blanck intenta a cambiarsi, apparsa improvvisamente nuda in diretta. Questa volta però a finire nelle mire diLa, il Tg satirico, ma più in generale l’attacco è ...