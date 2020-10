Medico aggredito e minacciato in ospedale, arrestato 24/enne (Di domenica 4 ottobre 2020) PALMI, 04 OTT - Aggredì e minacciò, per futili motivi, un Medico in servizio nel Punto di primo intervento dell'ospedale di Palmi. Un giovane, S.R. di 24 anni, è stato arrestato dai carabinieri in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) PALMI, 04 OTT - Aggredì e minacciò, per futili motivi, unin servizio nel Punto di primo intervento dell'di Palmi. Un giovane, S.R. di 24 anni, è statodai carabinieri in ...

TelemiaLaTv : MEDICO AGGREDITO IN OSPEDALE. I CARABINIERI ARRESTANO 24ENNE - ilmetropolitan : #Palmi (RC): medico aggredito in #ospedale. I #Carabinieri arrestano 24enne -- - newzit : #CALABRIA #PALMI Medico aggredito in ospedale, 24enne in arresto - AnsaCalabria : Medico aggredito e minacciato in ospedale, arrestato 24/enne. Fatti risalgono al 2019, alla base futili motivi |… - Calab_Magnifica : Medico aggredito in ospedale: i carabinieri arrestano 24enne -