Massimiliano Morra getta la maschera, racconta la verità sulla relazione con Adua (Di domenica 4 ottobre 2020) Massimiliano Morra ha finalmente deciso di raccontare la sua verità sulla relazione con Adua, ecco quindi la sua versione dei fatti. foto facebookFino a questo momento al Grande Fratello Vip 5 Adua e Massimiliano sono stati i protagonisti indiscussi, la fine della loro storia d’amore è stata sulla bocca di tutti. Tuttavia, l’attore non si è mai sbilanciato troppo e la sua versione dei fatti non è mai stata troppo chiara. Complice la vicinanza di Francesca Pepe, Morra ha deciso di svelare qualche dettaglio in più su quella relazione che sembra aver fatto tanto male ad entrambi. Non sono giornate facile per il ragazzo, dal ... Leggi su chenews (Di domenica 4 ottobre 2020)ha finalmente deciso dire la sua veritàcon, ecco quindi la sua versione dei fatti. foto facebookFino a questo momento al Grande Fratello Vip 5sono stati i protagonisti indiscussi, la fine della loro storia d’amore è statabocca di tutti. Tuttavia, l’attore non si è mai sbilanciato troppo e la sua versione dei fatti non è mai stata troppo chiara. Complice la vicinanza di Francesca Pepe,ha deciso di svelare qualche dettaglio in più su quellache sembra aver fatto tanto male ad entrambi. Non sono giornate facile per il ragazzo, dal ...

maxspinu : Massimiliano Morra è gay? #GFVIP - elleecci : RT @ASlash16: Cara Adua, non vedo l'ora di vederti lavorare a vita solo per riempire di big money il SIGNOR Massimiliano Morra #gfvip https… - ASlash16 : Cara Adua, non vedo l'ora di vederti lavorare a vita solo per riempire di big money il SIGNOR Massimiliano Morra… - ASlash16 : Se davvero Adua deciderà si dire la sua verità (?), cioè 'avevo una fake story con Massimiliano per coprirlo perché… - allesword : RT @blogtivvu: Video #AresGate: spunta la prima ricostruzione di un dialogo tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al #GFVip e #NonelArena… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Morra Massimiliano Morra ad Adua al Grande Fratello Vip: “Mi hai accusato di essere gay” Il Fatto Quotidiano Video AresGate: spunta la prima ricostruzione Adua-Morra, Non è l’Arena ospita Alberto Tarallo

Video AresGate: spunta la prima ricostruzione di un dialogo tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra a Non è l’Arena che ospita Alberto Tarallo.

fulvio abbate al grande fratello vip

fulvio abbate al grande fratello vip Ludovica Marchese per www.ilgiornale.it Il personaggio di Fulvio Abbate è stato apprezzato e criticato, tanto da dividere l’opinione pubblica. Sta di fatto che, an ...

Video AresGate: spunta la prima ricostruzione di un dialogo tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra a Non è l’Arena che ospita Alberto Tarallo.fulvio abbate al grande fratello vip Ludovica Marchese per www.ilgiornale.it Il personaggio di Fulvio Abbate è stato apprezzato e criticato, tanto da dividere l’opinione pubblica. Sta di fatto che, an ...