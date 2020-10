Marcucci, la Reggina completa il centrocampo (Di domenica 4 ottobre 2020) Altro acquisto in dirittura di arrivo in casa Reggina: si tratta del centrocampista scuola Roma Andrea Marcucci, che andrà a rinforzare il reparto mediano della squadra di Toscano. L’arrivo del classe ’99 segue un ottimo avvio di campionato, con un pareggio e una vittoria nelle prime due partite di questa Serie B. Andrea Marcucci con la maglia della Nazionale Under 18 – Photo credits: Clint Hughes/Getty Images Marcucci è pronto a vestirsi amaranto Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la Reggina avrebbe deciso di tesserare Andrea Marcucci. Centrocampista scuola Roma, classe ’99, era stato già bloccato dalla Reggina qualche settimana fa. Ora il club amaranto, con il ds ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Altro acquisto in dirittura di arrivo in casa: si tratta del centrocampista scuola Roma Andrea, che andrà a rinforzare il reparto mediano della squadra di Toscano. L’arrivo del classe ’99 segue un ottimo avvio di campionato, con un pareggio e una vittoria nelle prime due partite di questa Serie B. Andreacon la maglia della Nazionale Under 18 – Photo credits: Clint Hughes/Getty Imagesè pronto a vestirsi amaranto Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, laavrebbe deciso di tesserare Andrea. Centrocampista scuola Roma, classe ’99, era stato già bloccato dallaqualche settimana fa. Ora il club amaranto, con il ds ...

