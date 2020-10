Maltempo, 17 persone isolate per una frana nel Bresciano (Di domenica 4 ottobre 2020) commenta Un gruppo di 17 persone è isolato nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, nel Bresciano, dopo che il distacco di una frana con un fronte di circa 100 metri ha interrotto l'unica strada ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) commenta Un gruppo di 17è isolato nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, nel, dopo che il distacco di unacon un fronte di circa 100 metri ha interrotto l'unica strada ...

Il maltempo in Piemonte ha causato gravi danni anche nel cuneese, con la distruzione del cimitero di Trappa travolto dalla piena del fiume Tanaro.

Il maltempo in Piemonte ha causato gravi danni anche nel cuneese, con la distruzione del cimitero di Trappa travolto dalla piena del fiume Tanaro.Un gruppo di 17 persone è isolato nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, nel Bresciano, dopo che il distacco di una frana con un fronte di circa 100 metri ha interrotto l'unica strada che ...