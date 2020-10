Lo strappo di Davide Casaleggio | Rousseau pronto al divorzio da M5s

Leggi su agi

(Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - Niente supporto ai Cinque stelle se diventeranno un partito.rompe il silenzio e interviene sul Blog delle Stelle per avvertire lo stato maggiore M5s. Le tensioni nel Movimento covavano da tempo, con il patron diche appariva sempre più isolato. I mancati versamenti Il 'caso' dei mancati versamenti da parte degli eletti alla piattaforma web ha spezzato quello che sembrava un asse inscalfibile:a dire addio al M5s e, di fatto, lo fa da oggi annunciando che il rapporto con i Cinque Stelle non è più esclusivo. Piattaforma open source "Ci attiveremo affinché gli strumenti di partecipazione che abbiamo creato in questi anni siano a disposizione di tutti con un modello open source e saremo pronti a collaborare con tutti ...