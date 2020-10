Lazio-Inter in tv e streaming | dove vederla

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Laospita l’nel big match della 3ª giornata di Serie A:vedere la partita in tv eLadi Simone Inzaghi sfida l’di Antonio Conte nel big match della 3ª giornata di Serie A. I biancocelesti hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime 2 giornate, mentre i nerazzurri viaggiano a punteggio pieno con 6 punti.: la partita si giocherà domenica 4 ottobre 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Udine, con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere il match sarà il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.sarà trasmessa in esclusiva in direttada ...