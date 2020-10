Infortunio Radu: problema muscolare per il difensore (Di domenica 4 ottobre 2020) della Lazio che ha chiesto il cambio durante il match contro l’Inter Tegola per Simone Inzaghi. Dopo appena 15′ minuti dall’inizio del match contro l’Inter, Stefan Radu ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina biancoceleste per un problema muscolare. Dopo un intervento in chiusura su Hakimi il difensore ha sentito tirare dietro la coscia, avvertendo immediatamente i sanitari del club capitolino. Al suo posto è entrato Bastos. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) della Lazio che ha chiesto il cambio durante il match contro l’Inter Tegola per Simone Inzaghi. Dopo appena 15′ minuti dall’inizio del match contro l’Inter, Stefanha chiesto immediatamente il cambio alla panchina biancoceleste per un. Dopo un intervento in chiusura su Hakimi ilha sentito tirare dietro la coscia, avvertendo immediatamente i sanitari del club capitolino. Al suo posto è entrato Bastos. Leggi su Calcionews24.com

Moody31045846 : RT @AlessioFregosi: Spero che almeno questo infortunio di Radu serva a svegliare qualcuno - AlessioFregosi : Spero che almeno questo infortunio di Radu serva a svegliare qualcuno - sportface2016 : #LazioInter | Infortunio per #Radu dopo 15 minuti di gioco - frankspicc : Radu, infortunio muscolare dopo 15 minuti. A 34 anni ci sta se non reggi un match ogni tre giorni. Per quello alla… - frapietrella : #Radu out per infortunio dopo 16’ (già non era al 100%) ed entra #Bastos che fino a ieri aveva la valigia in mano.… -

