Dipendenti ‘in nero’ e alimenti privi di tracciabilità: chiusa pizzeria a Fuorigrotta (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano i servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli a tutela del consumatore. Intensificate le ispezioni dei militari del NAS e del NIL partenopei nelle attività di somministrazione di alimenti. A finire nel mirino una pizzeria di Via Giambattista Marino, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Oltre i 65mila euro le sanzioni applicate alla titolare dell’attività all’interno della quale sono stati identificati ben 10 lavoratori privi di contratto di lavoro, assunti “in nero”. 30 i chili di alimenti sequestrati: prodotti di friggitoria, salumi e latticini vari privi di indicazioni sulla rintracciabilità. Un locale adibito a deposito per alimenti e laboratorio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano i servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli a tutela del consumatore. Intensificate le ispezioni dei militari del NAS e del NIL partenopei nelle attività di somministrazione di. A finire nel mirino unadi Via Giambattista Marino, nel quartieredi Napoli. Oltre i 65mila euro le sanzioni applicate alla titolare dell’attività all’interno della quale sono stati identificati ben 10 lavoratoridi contratto di lavoro, assunti “in nero”. 30 i chili disequestrati: prodotti di friggitoria, salumi e latticini varidi indicazioni sulla rintracciabilità. Un locale adibito a deposito pere laboratorio ...

