Belen Rodriguez vuota il sacco e svela se guadagna più a Tu sì que vales o su Instagram

(Di domenica 4 ottobre 2020)si confessa a Il Fatto Quotidiano Nelle ultime quattro settimaneè impegnata alla conduzione di Tu si que, varietà del sabato sera di Canale 5. Il programma riesce a battere con facilità Ballando con le Stelle 15, trasmesso su Rai Uno e guidato da Milly Carlucci. Di recente la soubrette argentina ha rilasciato una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano, aprendo il suo cuore e facendo delle confessioni inedite. Oltre a parlare del suo ex marito Stefano De Martino, ha menzionato Maria De Filippi, Giulia De Lellis e Barbara D’Urso. Inoltre la modella sud americana è stata messa davanti ad una domanda diretta: “più con i social network oppure comanda ancora la vecchia televisione?”. Cosa ...

Belen Rodriguez, in un’intervista per Il Fatto Quotidiano, ha aperto il suo cuore e ha svelato alcuni dettagli della sua vita sentimentale. Al momento Belen ha dichiarato di non essere single e sicura ...Su Canale 5 la quarta puntata di Tu si que vales stabile a 4,194 milioni ed il 23,6%. Su Rai1 la terza puntata di Ballando con le stelle a 3,8 milioni e 21,48%. Sul podio i telefilm di Rai2.