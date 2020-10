Atalanta-Cagliari 4-2 LIVE: Joao Pedro segna il secondo gol rossoblù (Di domenica 4 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Atalanta e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Cagliari si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Cagliari 4-2 MOVIOLA 55′ Tentativo di Simeone – Ottima ripartenza in contropiede dei sardi che con Sottil si portano in area. L’esterno scarica su Simeone che calcia alto sopra la porta. 52′ GOL Cagliari – Joao Pedro buca Sportiello. Il brasiliano raccoglie un cross dalla sinistra di Lykogiannis e di prima calcia in porta. 50′ Zapata poi Muriel – Zapata ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-2 MOVIOLA 55′ Tentativo di Simeone – Ottima ripartenza in contropiede dei sardi che con Sottil si portano in area. L’esterno scarica su Simeone che calcia alto sopra la porta. 52′ GOLbuca Sportiello. Il brasiliano raccoglie un cross dalla sinistra di Lykogiannis e di prima calcia in porta. 50′ Zapata poi Muriel – Zapata ...

Atalanta_BC : I nostri 11! ?? Our #StartingXI to face Cagliari! ?? #AtalantaCagliari #GoAtalantaGo ???? - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 4-1 Cagliari #SSFootball - Atalanta_BC : #AtalantaCagliari | 1-1 | 24' ? Pareggio del Cagliari con Godin. ? Cagliari equalise through Godin. #GoAtalantaGo ??? - CalcioItaliano_ : 52’ Atalanta 4-2 Cagliari ?? Joao Pedro - serrarfl : 52 minutos: Atalanta 4 x 2 Cagliari. GaspeTeam sendo GaspeTeam. -