Alessandra Mussolini, lo scontro con Selvaggia Lucarelli continua su Twitter Alessandra Mussolini, ex parlamentare oggi ballerina di "Ballando con le Stelle", riaccende lo scontro con Selvaggia Lucarelli, giurata del dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno. Dopo l'esibizione di sabato, la Lucarelli aveva punzecchiato la Mussolini: "La tua esibizione di stasera è come te nella vita. Il tuo comportamento da popolana e da vaiassa non facilita". La Mussolini ha replicato gettandole sul banco la mascherina, ma oggi è tornata sull'episodio con un tweet che preannuncia tempesta: ""Vaiassa, popolana e volgare". Non abbiamo parlato di ballo ma di tutto quello che c'è intorno, non si dovrebbe giudicare l'esibizione?".

