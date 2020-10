SBK, Gerloff si difende: 'Ero all'interno. Non ho fatto nulla di sbagliato' (Di sabato 3 ottobre 2020) Assaporato il piacere del podio nell' ultima gara a Barcellona , Garrett Gerloff si è presentato a Magny-Cours con il coltello tra i denti , intenzionato a sfruttare al massimo una Yamaha che ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) Assaporato il piacere del podio nell' ultima gara a Barcellona , Garrettsi è presentato a Magny-Cours con il coltello tra i denti , intenzionato a sfruttare al massimo una Yamaha che ha ...

SkySportMotoGP : SBK 2020 a Magny Cours: Rea dominante nelle libere bagnate, ma a svettare è Gerloff #FRAWorldSBK #SkyMotori… - motosprint : #SBK Magny-Cours, Gerloff si difende: “Ero all'interno. Non ho fatto nulla di sbagliato” - gponedotcom : Baz: 'I contatti di Gerloff? Le corse sono anche questo': Garrett ha toccato anche me in curva 1 a Barcellona, abbi… - corsedimoto : SUPERBIKE - La #BMW voleva che Garrett #Gerloff venisse penalizzato, ma non è stata ascoltata. Eugene #Laverty: 'No… - gponedotcom : Gerloff: “Laverty e Sykes non sono caduti per colpa mia”: “Non credo di aver fatto nulla di sbagliato. Ero davanti… -