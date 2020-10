Sassuolo Crotone 1-0 LIVE | azione alla De Zerbi | segna Berardi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 22′ Occasione Marrone – Colpo di testa dell’ex Juve su calcio d’angolo battuto ddestra, pfuori di poco. 19′ Gol dipartita ddifesa, sventagliata di Locatelli per, che serve Defrel, triangolo con il numero 25 che calcia in maniera sporca sorprendendo Cordaz sul ...