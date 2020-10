Maltempo, Piemonte: a Valdieri evacuazione di 7 persone, manca all’appello una comitiva di escursionisti (Di sabato 3 ottobre 2020) Squadre del Soccorso Alpino Piemontese stanno operando alle Terme di Valdieri dove è crollato il ponte che collega le terme con la parte alta dell’abitato. Al momento si stanno evacuando a piedi 7 persone che si trovavano nelle case isolate. Alcuni vengono trasportati in barella lungo il sentiero pedonale che si presenta in condizioni pessime per fango e detriti provocati dalle abbondanti piogge. In mattinata è stato evacuato con l’eliambulanza 118 un guardiapesca che si trovava bloccato al Lago delle Rovine. Inoltre, sempre in mattinata un albergatore ha denunciato il mancato rientro per una comitiva di escursionisti tedeschi partiti alcuni giorni fa per un trekking. Da programma, questa mattina avrebbero dovuto chiamare l’albergatore per essere ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Squadre del Soccorso Alpinose stanno operando alle Terme didove è crollato il ponte che collega le terme con la parte alta dell’abitato. Al momento si stanno evacuando a piedi 7che si trovavano nelle case isolate. Alcuni vengono trasportati in barella lungo il sentiero pedonale che si presenta in condizioni pessime per fango e detriti provocati dalle abbondanti piogge. In mattinata è stato evacuato con l’eliambulanza 118 un guardiapesca che si trovava bloccato al Lago delle Rovine. Inoltre, sempre in mattinata un albergatore ha denunciato ilto rientro per unaditedeschi partiti alcuni giorni fa per un trekking. Da programma, questa mattina avrebbero dovuto chiamare l’albergatore per essere ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : #Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Gare… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti… - lore526 : RT @emergenzavvf: ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti all'i… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: ?? #Maltempo #Piemonte, oltre 100 interventi svolti, #vigilidelfuoco alla ricerca di 2 dispersi: uno a Col di Tenda (CN),… -