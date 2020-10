Maltempo in Liguria, massa detriti su spiaggia (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - SESTRI LEVANTE, 03 OTT - Da Portofino a Riva Trigoso tonnellate di detriti legnosi sono finiti sulle spiagge e nei porticcioli. Ora spetterà ai Comuni la spesa per rimuovere l'enorme massa e i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - SESTRI LEVANTE, 03 OTT - Da Portofino a Riva Trigoso tonnellate dilegnosi sono finiti sulle spiagge e nei porticcioli. Ora spetterà ai Comuni la spesa per rimuovere l'enormee i ...

