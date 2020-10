Maltempo al Nord: il Piemonte la regione più colpita con 2 vittime e 22 dispersi. Venezia vara il Mose (Di sabato 3 ottobre 2020) Mentre scriviamo, ancora adesso, in special modo al Nord, il Maltempo sta continuando a martoriare il territorio, provocando allagamenti, frane ed esondazioni. Stavolta – almeno, per il momento – a pagare il tributo peggiore è il Piemonte, dove purtroppo sono state registrate due vittime ben 22 dispersi, eccetto una persona in Valsesia, nell’area compresa tra il versante francese e quello cuneese. Maltempo: ponti venuti giù come fossero castelli di carte A motivare la drammatica emergenza, l’improvviso crollo di un ponte sul fiume Sesia (nel novarese), precisamente, nel tratto che collega il come di Romagnano Sesia a quello di Gattinara (nel vercellese). Purtroppo non è stato il solo: stessa identica scena anche ‘dalla parte ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 ottobre 2020) Mentre scriviamo, ancora adesso, in special modo al, ilsta continuando a martoriare il territorio, provocando allagamenti, frane ed esondazioni. Stavolta – almeno, per il momento – a pagare il tributo peggiore è il, dove purtroppo sono state registrate dueben 22, eccetto una persona in Valsesia, nell’area compresa tra il versante francese e quello cuneese.: ponti venuti giù come fossero castelli di carte A motivare la drammatica emergenza, l’improvviso crollo di un ponte sul fiume Sesia (nel novarese), precisamente, nel tratto che collega il come di Romagnano Sesia a quello di Gattinara (nel vercellese). Purtroppo non è stato il solo: stessa identica scena anche ‘dalla parte ...

GiuseppeConteIT : Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’A… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - MilanoStremitz1 : RT @SkyTG24: È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e Veneto. Ma t… - serenel14278447 : Il Nord Ovest è in ginocchio Due le vittime e 22 i dispersi -