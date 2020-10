Lazio-Inter, Conte: 'Partita dura. Vidal ci sarà' (Di sabato 3 ottobre 2020) "Il nostro obiettivo è la bellezza". Antonio Conte l'esteta, nella conferenza di presentazione della sfida con la Lazio. Nuova era Inter, che guarda al calcio offensivo: 'Meglio un 5-4 che uno 0-0 - ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 ottobre 2020) "Il nostro obiettivo è la bellezza". Antoniol'esteta, nella conferenza di presentazione della sfida con la. Nuova era, che guarda al calcio offensivo: 'Meglio un 5-4 che uno 0-0 - ...

