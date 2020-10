Juve-Napoli non si gioca, ma i bianconeri non ci stanno: “Noi scendiamo in campo” (Di sabato 3 ottobre 2020) “La Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus–Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A“. Così la Juve ha risposto, in modo polemico, alla decisione dell’Asl Campania di non lasciare partire il Napoli per Torino. La gara tra bianconeri e azzurri è infatti a forte rischio: manca solo l’ufficialità, ma la partita di domani sera non si giocherà. A seguito della positività di Elmas e Zielinski, l’Asl della regione Campania ha deciso di imporre l’isolamento fiduciario a tutto il gruppo squadra, impendendo così la partenza di Torino e di fatto lo svolgimento della gara. L'articolo Juve-Napoli non si gioca, ma i ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 ottobre 2020) “La Prima Squadra scenderà in campo per la garantus–domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A“. Così laha risposto, in modo polemico, alla decisione dell’Asl Campania di non lasciare partire ilper Torino. La gara trae azzurri è infatti a forte rischio: manca solo l’ufficialità, ma la partita di domani sera non si giocherà. A seguito della positività di Elmas e Zielinski, l’Asl della regione Campania ha deciso di imporre l’isolamento fiduciario a tutto il gruppo squadra, impendendo così la partenza di Torino e di fatto lo svolgimento della gara. L'articolonon si, ma i ...

