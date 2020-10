Ispezione della guardia costiera sulla Open Arms: tutto in regola (Di sabato 3 ottobre 2020) Normalmente un’Ispezione della guardia costiera dalla quale non risultino irregolarità non farebbe notizia. Nel mondo alla rovescia dei soccorsi nel Mediterraneo, dove chi salva vite umane rischia un processo o viene bloccato in mare per giorni, accade il contrario. Così il fatto che la Open Arms sia ancora libera di navigare è una vera sorpresa. «Gli ispettori hanno accertato che l’unità è stata recentemente certificata da parte della propria Amministrazione di bandiera (Spagna) ed è attualmente in possesso di certificati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 ottobre 2020) Normalmente un’dalla quale non risultino irrità non farebbe notizia. Nel mondo alla rovescia dei soccorsi nel Mediterraneo, dove chi salva vite umane rischia un processo o viene bloccato in mare per giorni, accade il contrario. Così il fatto che lasia ancora libera di navigare è una vera sorpresa. «Gli ispettori hanno accertato che l’unità è stata recentemente certificata da partepropria Amministrazione di bandiera (Spagna) ed è attualmente in possesso di certificati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

