Caso Gregoretti, Salvini davanti ai giudici a Catania: al via l’udienza preliminare (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Grazie davvero a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani che questa mattina a Catania, prima dell’udienza in Tribunale, mi hanno portato la loro solidarieta’ e il sostegno delle comunita’ politiche che rappresentano”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, leader della Lega, poco prima dell’udienza preliminare prevista per questa mattina nel tribunale di Catania per il caso dei migranti trattenuti sulla nave Gregoretti.MELONI: NEI REGIMI SI FA SPARIRE AVVERSARIO IN GALERA Leggi su dire (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Grazie davvero a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani che questa mattina a Catania, prima dell’udienza in Tribunale, mi hanno portato la loro solidarieta’ e il sostegno delle comunita’ politiche che rappresentano”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, leader della Lega, poco prima dell’udienza preliminare prevista per questa mattina nel tribunale di Catania per il caso dei migranti trattenuti sulla nave Gregoretti.MELONI: NEI REGIMI SI FA SPARIRE AVVERSARIO IN GALERA

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' - amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - gennaromauroLam : RT @Noiconsalvini: CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' - ventoc : RT @Affaritaliani: Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' -