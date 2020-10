Call of Duty Mobile ha ottenuto quasi mezzo miliardo di dollari in un anno di attività (Di sabato 3 ottobre 2020) Call of Duty: Mobile, titolo Activision realizzato in collaborazione con Tencent e Timi Studios, ha generato all'incirca 480 milioni di dollari in user spending durante il primo anno di vita.Il titolo è stato fin da subito un grande successo, come riporta il sito di analisi Sensor Tower: nella prima settimana dal lancio, avvenuto il 1 ottobre 2019, ha ottenuto rapidamente oltre 100 milioni di download, per poi raggiungere i 148 milioni nel primo mese e 172 milioni nel secondo.I risultati economici, come abbiamo visto, sono stati notevoli, con il picco di maggior guadagno avvenuto nel secondo trimestre del 2020, ovvero in concomitanza con l'esplosione della pandemia da COVID-19 e il relativo lockdown nei mercati occidentali.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 ottobre 2020)of, titolo Activision realizzato in collaborazione con Tencent e Timi Studios, ha generato all'incirca 480 milioni diin user spending durante il primodi vita.Il titolo è stato fin da subito un grande successo, come riporta il sito di analisi Sensor Tower: nella prima settimana dal lancio, avvenuto il 1 ottobre 2019, harapidamente oltre 100 milioni di download, per poi raggiungere i 148 milioni nel primo mese e 172 milioni nel secondo.I risultati economici, come abbiamo visto, sono stati notevoli, con il picco di maggior guadagno avvenuto nel secondo trimestre del 2020, ovvero in concomitanza con l'esplosione della pandemia da COVID-19 e il relativo lockdown nei mercati occidentali.Leggi altro...

GamingTalker : Call of Duty Mobile, spesi quasi 500 milioni di dollari in microtransazioni in solo un anno - tuttoteKit : Call of Duty Modern Warfare: modalità Spec Ops Sopravvivenza disponibile #Activision #CallOfDutyModernWarfare… - GeneTX_BiG : RT @GameXperienceIT: Ci sono delle occasioni in cui i supereroi esistono davvero! Facciamo felice Valeriano e aiutiamolo ad inserire papà V… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #CallOfDuty #ModernWarfare, la modalità Spec Ops finalmente disponibile su Xbox One e PC. - mattiafarf : Ma solo io muoio di infarti su Call Of Duty Warzone? #CallOfDuty #Warzone -