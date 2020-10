Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Mandragora torna in bianconero (Di sabato 3 ottobre 2020) Le strade di Rolando Mandragora e la Juventus si sono finalmente ricongiunte. Il centrocampista classe ’97 sembrava ormai destinato a continuare la sua promettente carriera con la maglia dell’Udinese. Dopo essere stato prelevato dal Genoa, il calciatore è riuscito a dimostrare il suo valore prima con la maglia del Crotone e, soprattutto, dei friulani, con i quali milita dal 2018. Dopo due anni di prestito, l’opzione per il riscatto da parte della Vecchia Signora è sfumata nel corso di questa sessione estiva di Calciomercato. La crescita del talento italiano, il quale è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in quel di Udine, avrebbero tuttavia convinto i bianconeri a rivalutare un suo acquisto attraverso una nuova formula. LEGGI ANCHE: Mercato Juve: Aouar ha deciso, Paratici ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Le strade di Rolandoe lasi sono finalmente ricongiunte. Il centrocampista classe ’97 sembrava ormai destinato a continuare la sua promettente carriera con la maglia dell’Udinese. Dopo essere stato prelevato dal Genoa, il calciatore è riuscito a dimostrare il suo valore prima con la maglia del Crotone e, soprattutto, dei friulani, con i quali milita dal 2018. Dopo due anni di prestito, l’opzione per il riscatto da parte della Vecchia Signora è sfumata nel corso di questa sessione estiva di. La crescita del talento italiano, il quale è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in quel di Udine, avrebbero tuttavia convinto i bianconeri a rivalutare un suo acquisto attraverso una nuova formula. LEGGI ANCHE: Mercato Juve: Aouar ha deciso, Paratici ...

