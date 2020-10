Uomini e Donne, Luca Onestini torna a parlare di Soleil Sorge: ”Il peggio della tv” (Di venerdì 2 ottobre 2020) A tre anni dalla scelta di Luca Onestini i rapporti con Soleil Sorge sono rimasti alquanto freddi. Nel corso degli anni non sono mai mancate le frecciatine reciproche e accuse su stampa e social. LE CRITICHE SU Soleil – In questi giorni Soleil sta partecipando a programmi televisivi, specie da Barbara D’Urso, per racconti in … L'articolo Uomini e Donne, Luca Onestini torna a parlare di Soleil Sorge: ”Il peggio della tv” Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) A tre anni dalla scelta dii rapporti consono rimasti alquanto freddi. Nel corso degli anni non sono mai mancate le frecciatine reciproche e accuse su stampa e social. LE CRITICHE SU– In questi giornista partecipando a programmi televisivi, specie da Barbara D’Urso, per racconti in … L'articolodi: ”Iltv”

Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - mattiafeltri : #Buongiorno n.824 - 'Uomini che amano le donne' ovvero Vanessa Incontrada e un irrimediabile equivoco. - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - NinaRicci_us : @IsabellaCappon2 @zf_fabio Le donne le odia, le blocca tutte appena scrivono qualcosa che non le garba; con gli uomini è più tollerante. - stomei67 : @InfoAtac @sanita_informaz @sanitalazio distanziamento, e mascherina, come ci Ricordava il Presidente regione Lazio… -