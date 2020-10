Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 2 ottobre: la scelta di Lucrezia, Gemma in solitudine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. oggi pomeriggio, venerdì 2 ottobre 2020 alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios della Capitale? Ancora una volta possiamo darvi alcune anticipazioni grazie al sito Il Vicolo delle News, sempre informato sulla storica trasmissione Mediaset. Le anticipazioni dicono che il si tornerà va parlare sia del Trono classico che il parterre senior. Gemma Galgani verrà definitivamente mollata dai suoi corteggiari, mentre ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.pomeriggio, venerdì 22020 alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios della Capitale? Ancora una volta possiamo darvi alcunegrazie al sito Il Vicolo delle News, sempre informato sulla storica trasmissione Mediaset. Ledicono che il si tornerà va parlare sia del Trono classico che il parterre senior.Galgani verrà definitivamente mollata dai suoi corteggiari, mentre ...

