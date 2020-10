Trump ricoverato in via precauzionale in un ospedale militare. Casa Bianca: «No a trasferimento dei poteri» (Di venerdì 2 ottobre 2020) In serata il ricovero precauzionale nell’ospedale militare Walter Reed. L’annuncio della positività dato dal presidente su Twitter. Il giornale cinese Global Times: «paga prezzo del suo azzardo. A rischio rielezione». Gli auguri di Putin, Modi e Michel Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 ottobre 2020) In serata il ricoveronell’Walter Reed. L’annuncio della positività dato dal presidente su Twitter. Il giornale cinese Global Times: «paga prezzo del suo azzardo. A rischio rielezione». Gli auguri di Putin, Modi e Michel

