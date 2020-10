Stabile il numero di positivi: 2.499 i nuovi casi, ma con 120.301 tamponi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 morti, che portano il totale a 35.941 dall'inizio dell'... Leggi su globalist (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono 2.499 idi coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 morti, che portano il totale a 35.941 dall'inizio dell'...

rtl1025 : ?? Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per #Covid19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono… - GiaPettinelli : Covid: ancora 2.499 casi in un giorno (ieri l'aumento era stato di 2.548). Nuovo record di tamponi: 120.301, circa… - kaimmi : #COVID19 #coviditalia #COVID?19 #pandemia anche oggi, come ieri, si registra la stessa percentuale di contagi: 2% 2… - robertopontillo : RT @rtl1025: ?? Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per #Covid19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati regi… - GFucci58 : RT @rtl1025: ?? Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per #Covid19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stabile numero Coronavirus, in Lombardia 119 nuovi casi e due morti, stabile il numero delle terapie intensive Corriere della Sera Coronavirus, 2.499 casi registrati in un giorno Nuovo record di tamponi, oltre 120mila

Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 319.908. Stabile rispetto a ieri l'incremento del numero delle vittime: 23 in un giorno, per un totale di 35.941.

Casi stabili, nuovo record di tamponi

I nuovi casi si confermano sopra quota 2.000, per la precisione 2.499, per un totale da inizio epidemia di 319.908. I tamponi salgono ancora, 120.301, cifra che rappresenta il nuovo record. I decessi ...

Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 319.908. Stabile rispetto a ieri l'incremento del numero delle vittime: 23 in un giorno, per un totale di 35.941.I nuovi casi si confermano sopra quota 2.000, per la precisione 2.499, per un totale da inizio epidemia di 319.908. I tamponi salgono ancora, 120.301, cifra che rappresenta il nuovo record. I decessi ...