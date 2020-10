Smart working 2020: cosa cambia dal 16 ottobre e le opzioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha confermato che presto verrà portata in Parlamento la proposta di una proroga dello stato d’emergenza Covid-19 fino al 31 gennaio 2021. “Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio” ha detto ai giornalisti. Fino ad allora ciò che sappiamo è che il prossimo 15 ottobre segnerà la fine dello stato di emergenza per COVID-19 e del ricorso allo Smart working in modalità semplificata. Dal giorno successivo le aziende che intendono ricorrere al lavoro agile dovranno stipulare appositi accordi individuali con i dipendenti, come previsto dalla Legge n. 81/2017. Qualora tutto dovesse slittare al 31 gennaio, le semplificazioni si applicheranno fino ad allora. Una svolta forzata che spinge le aziende a ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha confermato che presto verrà portata in Parlamento la proposta di una proroga dello stato d’emergenza Covid-19 fino al 31 gennaio 2021. “Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio” ha detto ai giornalisti. Fino ad allora ciò che sappiamo è che il prossimo 15segnerà la fine dello stato di emergenza per COVID-19 e del ricorso alloin modalità semplificata. Dal giorno successivo le aziende che intendono ricorrere al lavoro agile dovranno stipulare appositi accordi individuali con i dipendenti, come previsto dalla Legge n. 81/2017. Qualora tutto dovesse slittare al 31 gennaio, le semplificazioni si applicheranno fino ad allora. Una svolta forzata che spinge le aziende a ...

