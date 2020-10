"Schifano chi spende soldi". Caccia all'untore, Flavio Briatore massacra ancora Conte e governo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Colpo su colpo, trasmissione dopo trasmissione, Flavio Briatore continua a togliersi sassolini dalle scarpe dopo l'infuocata estate delle polemiche a sfondo-coronavirus. Ultimo atto, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 1 ottobre, dove mister Billionaire attacca nuovamente governo e "rosiconi". "Per fortuna o sfortuna sono molto conosciuto, per cui sono sempre stato molto critico col governo - premette sornione -. Non gli sembrava vero di attaccare il Billionaire, Briatore e Costa Smeralda, che sicuramente non piace perché c'è una clientela che spende soldi. Quando in Italia la clientela spende soldi non li vogliamo, noi vogliamo quelli che arrivano e ce li prendono. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Colpo su colpo, trasmissione dopo trasmissione,continua a togliersi sassolini dalle scarpe dopo l'infuocata estate delle polemiche a sfondo-coronavirus. Ultimo atto, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 1 ottobre, dove mister Billionaire attacca nuovamentee "rosiconi". "Per fortuna o sfortuna sono molto conosciuto, per cui sono sempre stato molto critico col- premette sornione -. Non gli sembrava vero di attaccare il Billionaire,e Costa Smeralda, che sicuramente non piace perché c'è una clientela che. Quando in Italia la clientelanon li vogliamo, noi vogliamo quelli che arrivano e ce li prendono. ...

